PC cumpre mandados de condução coercitiva após prisão do ex-prefeito de Goiatuba

Atualizada às 11h37

A Polícia Civil de Goiatuba deflagrou na manhã desta quinta-feira (9), a segunda fase da Operação Dolos que prendeu o ex-prefeito da cidade, Fernando Carlos de Vasconcelos de 47 anos, a advogada Renata Nascimento Araújo Pinto, de 27 anos, e o contador Gilberto Francisco Silva, de 45. O prazo das prisões temporárias é de cinco dias prorrogáveis por igual período.

Foram cumpridos mais oito mandados de condução coercitiva. A polícia investiga crimes de peculato na operação, desde o fim de 2016. A pena é de dois a 12 anos de reclusão.

Segundo a PC, o esquema foi "extremamente criativo", consistia em simular a existência de ações trabalhistas contra a prefeitura, onde foram criadas falsas atas da Justiça do Trabalho, atas que narravam acordos trabalhistas, que na verdade não existiam, muito menos o processo. As atas eram protocoladas na prefeitura aos cuidados do contador Gilberto, e isso justificava a saída do dinheiro dos cofres públicos. Todos os pagamentos foram autorizados pelo então prefeito, que assinava os cheques.

Entenda o caso

Fernando Carlos já foi afastado da prefeitura em abril do ano passado, suspeito de transferir R$ 4,2 milhões do Instituto de Previdência dos Servidores do Município (Goiatubaprev) para os cofres da prefeitura. Quem assumiu o cargo foi o então vice-prefeito Elionai Freitas Magalhães (DEM).

Ao G1 Goiás, o político negou as irregularidades e ainda afirmou que foi vítima de uma acusação injusta e de “cunho político”.