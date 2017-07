Paulo prometeu ao amigo que faria check-up médico em agosto

Amigo de longa data do ex-prefeito Paulo Garcia, em cuja gestão exerceu funções de secretário e outros cargos de chefia, o médico hematologista Nelcivone Melo comentou no velório que Paulo negligenciava muito a saúde. “Característica de homem e médico”, lamentou. Nelcivone contou que o ex-prefeito reunia uma combinação perigosa: fumava, era sedentário e estava acima do peso. Na semana passada, Paulo Garcia disse que em agosto faria um check-up médico e iria se matricular em uma academia, atendendo os apelos da mulher, a também médica Tereza Beiler.

Os dois amigos se conheceram na década de 1980. Nelcivone ministrou aulas para o ex-prefeito na Universidade Federal de Goiás. Na juventude, Paulo era atleta e praticava basquete, mas depois abandonou as atividades físicas. Segundo Nelcivone, no ano passado eles fizeram uma caminhada na Chapada dos Veadeiros e percebeu que o amigo estava muito ofegante. Chegou a marcar consulta para Paulo Garcia em um cardiologista, mas ele nunca foi.

Ex-secretário de governo da Prefeitura de Goiânia, Osmar Magalhães confirmou a aversão do amigo a médicos. “Ele dizia que não gostava de ir a médicos, porque senão eles iriam acabar descobrindo alguma coisa, bisbilhotando sua vida”, contou. No entanto, Osmar afirmou que ele parecia saudável: praticava exercícios em passeios de bicicleta, e chegou a perder peso, mas recentemente voltou a ganhar alguns quilos. “Era uma pessoa muito correta, dedicada à família e ao projeto administrativo”, definiu.