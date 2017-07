Paulo Garcia iniciou diálogo sobre eleições

Paulo Garcia (PT) se reuniu com a presidente de seu partido, Kátia Maria, na última quinta-feira (27) para tratar de 2018. Ela relata que o ex-prefeito se colocou à disposição para ajudar no fortalecimento da sigla para as eleições do ano que vem. “Eu disse que precisávamos de sua ajuda e recebi como resposta a imediata disposição para auxiliar nessa construção. Ficamos de avan...