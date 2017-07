“Paulo foi para mim uma pessoa de grande estima”, diz Dom Washington Cruz

O arcebispo metropolitano Dom Washington Cruz esteve no velório do ex-prefeito de Goiânia Paulo Garcia. O religioso fez uma oração junto com Tereza Beiler, abençoou o corpo e colocou seu rosário pessoal nas mãos de Paulo.

D. Washington explicou que tem um grande respeito pelas autoridades. No entanto, se envolve em política partidária. “Mas com as pessoas eu sempre tenho deferência”, afirmou o religioso.

Sobre sua relação com o ex-prefeito, D. Washington contou que Paulo sempre o tratou com muita amabilidade, gentileza e sinceridade. “Paulo foi para mim uma pessoa de grande estima”, pontou o religioso.

O arcebispo disse ainda que Paulo era devoto da Virgem Maria e de Nossa Senhora de Fátima. “Ele esteve em Fátima. Eu lhe dei uma imagem de Nossa Senhora de Fátima e ele gostou muito do presente”, contou D. Washington.

D. Washington relembrou a alegria de Paulo Garcia ao ser escolhido para um encontro com o Papa Francisco. “Ele ficou muito feliz por ter sido escolhido para representar as grandes cidades no encontro com o Papa Francisco”, recordou o religioso.

Por fim, o arcebispo desejou que Deus o abençoe. “Que Deus o receba em seu reino de glória, que o senhor conceda a ele a luz eterna e a sua família o conforto”, finalizou D. Washington.

Paulo Garcia (PT) morreu na madrugada deste domingo (30), aos 58 anos, após sofrer um enfarte. Segundo o advogado Edilberto de Castro Dias, que foi presidente da Companhia Municipal de Urbanização de Goiânia (Comurg) e um assessor muito próximo do ex-prefeito, Paulo estava na cama quando acordou passando mal, tentou se vestir, mas morreu ainda no quarto.

Paulo de Siqueira Garcia foi prefeito de Goiânia entre 2010 e 2016 e vice-prefeito na gestão de Iris Rezende entre 2009 e 2010. Também foi deputado estadual entre 2003 e 2006.

O velório de Paulo acontece no cemitério Jardim das Palmeiras. Haverá uma missa às 16 horas no local e, às 17h, o enterro.