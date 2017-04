Patati, Babão e Biscoito... os apelidos dos goianos na delação da Odebrecht; assista ao vídeo 🎥

Atualizada às 23h15 - 12/04/2017

A jornalista Mariângela Hamu, secretária de Comunicação do Supremo Tribunal Federal (STF), entregou à imprensa na tarde desta quarta-feira (13), HDs contendo parte dos vídeos das delações de executivos da empreiteira Odebrecht. A liberação dos vídeos foi autorizada pelo ministro Edson Fachin, relator da Operação Lava Jato no Supremo.

No primeiro vídeo da delação do ex-executivo da empreiteira Benedicto Barbosa da Silva Júnior, ele confirma repasses para o governador Marconi Perillo, o prefeito Iris Rezende e o ex-deputado Sandro Mabel e confirmou o codinome de cada um na planilha de pagamento da empreiteira.

De acordo com depoimento, o governador de Goiás, chamado na planilha de 'Patati' e 'Padeiro' recebeu R$ 200 mil de caixa dois na campanha de 2010 e de R$ 2,5 milhões em 2014. O objetivo era receber contrapartidas do governo do Estado na forma de "favorecimento do Grupo Odebrecht na área de saneamento básico".

Em nota, a assessoria do governador afirma que Marconi só irá se manifestar após conhecimento integral do teor das declarações apresentadas e diz que ele nunca pediu ou autorizou que solicitassem em seu nome qualquer contribuição de campanha que não fosse oficial e rigorosamente de acordo com a legislação eleitoral. A defesa ressalta ainda que irá esclarecer qualquer eventual questionamento, e que até o presente momento, não há qualquer inquérito autorizado pelo Poder Judiciário em tramitação no STJ, sendo impossível manifestação sobre citação sem a devida contextualização.

Benedicto confirmou que a empreiteira teria efetuado o pagamento de vantagens indevidas, não contabilizadas, no valor de R$ 300 mil para a campanha eleitoral de Iris Rezende ao Governo do Estado de Goiás, no ano de 2010, que era chamado de 'Babão'.

O prefeito de Goiânia afirmou que causa estranheza e que expressa total tranquilidade sobre a citação do nome dele na lista do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin. Iris diz que todos os recursos das campanhas eleitorais dele foram apresentados ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE) e devidamente aprovados.

O delator também afirmou que a Odebrecht fez pagamentos para a campanha do então Deputado Federal Sandro Mabel, apelidado de 'Biscoito', no ano de 2010, no valor de R$ 140 mil, por meio de recursos não contabilizados e registrados no sistema “Drousys”. A reportagem do POPULAR tentou contato com a assessoria de Sandro Mabel, mas não obteve resposta até o momento.

Lista do Fachin

Além dos três, a delação da Odebrecht também inclui o deputado federal Daniel Vilela (PMDB), o ex-prefeito de Aparecida de Goiânia Maguito Vilela (PMDB), o ex-senador Demóstenes Torres, e o ex-prefeito de Trindade Ricardo Fortunato. Todos são alvo de parte dos 320 pedidos de abertura de inquérito encaminhados pelo procurador-geral da República, Rodrigo Janot, com base em delações premiadas dos 78 executivos e ex-executivos do Grupo Odebrecht.

O ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a abertura de inquérito contra oito ministros do governo Temer, 24 senadores e 39 deputados federais, entre eles os presidentes das duas Casas –como mostram as 83 decisões do magistrado do STF, obtidas com exclusividade pelo Estado.