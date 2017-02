O programa Passe Livre Estudantil será ampliado para cidades do interior goiano. O anúncio foi feito pelo governador Marconi Perillo nesta quarta-feira (8).

A minuta do Projeto de Lei que garante a expansão do benefício será assinada em cerimônia no Palácio das Esmeraldas, às 11h desta quinta-feira (9).

As primeiras cidades a serem contempladas pela expansão serão Anápolis e Rio Verde.

De acordo com o governo, o programa atende atualmente mais de 60 mil estudantes, oriundos do ensino fundamental, médio e superior, tanto público quanto privado.

Para obter o benefício, o estudante precisa estar regularmente matriculado em uma Instituição de Ensino. Além disso, é necessário que o cadastro do aluno no Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros de Goiânia (Setransp) esteja ativo.