Partido expulsa senador que votou a favor de PEC do Teto

A executiva nacional do PDT decidiu expulsar do partido o senador Telmário Mota (RR), que votou a favor da Proposta de Emenda à Constituição que limita os gastos públicos por 20 anos, a chamada PEC do Teto. A decisão foi tomada “ad referendum”, ou seja, ainda precisa ser referendada, o que acontecerá na convenção do diretório nacional do partido em março. Mota pod...