Parte das vagas são ocupadas por secretários estaduais

Instituídos para deliberar, aprovar e monitorar as decisões das estatais, além de tratar questões sobre as suas contas, os conselhos de administração e fiscal são, em geral, ocupados por aliados políticos do governo ou auxiliares para aumentar a renda mensal. Parte dos secretários estaduais ocupam as vagas, alguns relacionados ao setor e outros sem qualquer ligação. O secretário de Meio Ambiente, Vilmar Rocha (PSD), é o que mais atua nos conselhos, com cinco cadeiras. Ele está nos conselhos da Goiás Parcerias, Saneago, Agehab, Goiás Gás e Metrobus. Os secretário de Saúde, Leonardo Vilela, participa de três. Já o vice-governador José Eliton está em dois. No caso dos conselhos fiscais, o POPULAR mostrou recentemente que 20 das 30 vagas de conselheiros são ocupadas por auxiliares do governo, aliados ou dirigentes partidários. Pelo decreto, todos terão de deixar suas cadeiras.