Parlamentar goiano assume Comissão de Cultura e coloca em pauta Lei Rouanet

O Deputado Thiago Peixoto (PSD-GO) foi eleito nesta quinta-feira (23), presidente da Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados, em Brasília.

Indicado por seu partido, o parlamentar foi o mais votado para compor uma das vinte e cinco comissões responsáveis por propor pareceres técnicos e também aprovar proposições sem necessidade de trâmite pelo Plenário.

Em sua posse, reforçou o compromisso de alargar o debate cultural, e já na próxima semana pretende dar início aos encontros Diálogos com Goiás, promovendo a comunicação entre setores diversos, ‘ao invés de levarmos a eles um projeto pronto, queremos que eles participem diretamente dessa elaboração’, disse o deputado.

O novo presidente da Comissão de Cultura reconheceu a importância da Lei Rouanet, além de os diferentes segmentos para atender a diversidade de demandas Defendeu também uma ‘distribuição mais igualitária’, ‘os setores mais conhecidos merecem atenção, é claro, mas os pequenos também precisam ser ouvidos’, destacou.

O que é a Lei Rouanet

A lei Rouanet institui políticas públicas para a cultura nacional e tem como base 'fomentar a cultura nacional de forma descentralizada, democratizando o acesso aos recursos do incentivo fiscal e aos produtos culturais provenientes dos projetos apoiados'. Sua política de incentivos fiscais permite que empresas e pessoas físicas apliquem parte do imposto de renda devido em ações culturais. Novas instruções normativas foram publicadas quarta-feira (23) no Diário Oficial da União.

Comissão de Cultura

A Comissão de Cultura faz parte de uma das 25 comissões permanentes da Câmara dos Deputados, criada em 2016, com a divisão da Comissão de Educação e Cultura em competências diferentes. É de suas atribuições o desenvolvimento cultural, direito à liberdade de manifestação em diversas áreas, produção intelectual, entre outros. A renovação parlamentar do órgão técnico acontece anualmente ou por meio de sessão legislativa.