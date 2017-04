Para instaurar ação penal contra Marconi é necessário autorização da Alego, diz advogado; ouça 🔊

A divulgação da lista do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF) além de abalar o cenário político nacional, incita algumas dúvidas na população. Uma delas seria como ficam as questões jurídicas dos políticos goianos citados.

O advogado criminalista e conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil seção Goiás (OAB-GO), Vitor Hugo Pelles, em entrevista à CBN Goiânia explicou alguns destes pontos.

Ele iniciou sua analise de cima para baixo explicando que no caso do deputado federal, Daniel Vilela, e o ex-prefeito de Aparecida de Goiânia, Maguito Vilela, o ministro acatou o pedido do procurador geral Rodrigo Janot e autorizou a abertura de inquérito para investigar a conduta dos políticos e destacou que eles possuem foro privilegiado.

Ouça a entrevista:

Em relação ao governador Marconi Perillo, o ministro encaminhou ao Supremo Tribunal Federal (STF) uma avaliação sobre a possibilidade de abertura de inquérito contra o político. No entanto, Vitor Hugo destacou que a Constituição do Estado de Goiás prevê que para a instauração de uma ação penal, no caso específico do governador de Goiás, é necessário a autorização da Assembleia.

Relembre:

O governador Marconi Perillo possui o apoio oficial de 30 dos 41 deputados estaduais, com este cenário ele não corre risco de ser alvo de processo no Superior Tribunal de Justiça (STJ) após denúncia por corrupção passiva e crime contra a administração pública feita pelo Ministério Público Federal (MPF) com base em investigações da Operação Monte Carlo. Conforme determina a Constituição Estadual, o ministro Humberto Martins, do STJ, solicitou, em despacho de 29 de março, que a Assembleia Legislativa de Goiás autorize ação penal contra o governador.