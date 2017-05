Palocci recorre para que STF julgue habeas corpus na 2ª Turma

A defesa de Antonio Palocci, ex-ministro da Casa Civil, apresentou um recurso contra a decisão do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), de levar para julgamento no plenário o habeas corpus do cliente, preso preventivamente na Operação Lava Jato.O advogado criminalista José Roberto Batochio, no agravo regimental, afirmou que a decisão é “desfundam...