Pais e mães são mais parceiros hoje, diz Temer

Em mensagem publicada em sua conta no Facebook (veja abaixo) em razão do Dia dos Pais, o presidente Michel Temer afirmou neste domingo que, pela sua experiência, tem percebido que as famílias evoluíram e que "pais e mães são hoje mais parceiros na educação dos filhos e na administração da casa". "E nos lares contemporâneos, que hoje têm diversos formatos, há mais diálogo e troca", ele acrescentou.



A declaração do presidente contrasta com o que ele disse no Dia Internacional da Mulher, cinco meses atrás. Na ocasião, em cerimônia no Palácio do Planalto, Temer afirmou que a formação dos filhos em casa é feita pelas mulheres, não pelos homens.



"Tenho absoluta convicção, até por formação familiar, por estar ao lado da Marcela, o quanto a mulher faz pela casa, o quanto faz pelo lar, o quanto faz pelos filhos. Se a sociedade, de alguma maneira, vai bem, e os filhos crescem, é porque tiveram uma adequada formação em suas casas, e seguramente isto quem faz não é o homem, mas a mulher", disse à época.



Na mensagem de hoje, o presidente afirmou também que sempre é preciso observar que os pais não só são os biológicos, mas todos aqueles que assumem, com o coração, a tarefa de cuidar e de educar uma criança ou um adolescente. "Para os filhos adultos, é bom aproveitar também este dia para reviver os ensinamentos e as lembranças que os nossos pais deixaram", sugeriu.

