Pagamento de salário de servidores estaduais em Goiás é antecipado em função do carnaval

O Governo de Goiás anunciou nesta quinta-feira (23) que antecipará o pagamento dos servidores estaduais cuja remuneração líquida é de até R$ 3,5 mil. O pagamento será realizado nesta sexta-feira (24).

Desde meados de 2015, os servidores que recebem o valor são remunerados no último dia útil do mês. A chegada do carnaval foi a justificativa utilizada pelo governo estadual para a antecipação do pagamento.

Os trabalhadores que ganham mais de R$ 3,5 mil recebem até o 5° dia útil do mês seguinte, de acordo com a determinação da lei.