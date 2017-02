Pagamento de salário ainda não tem data

Os servidores da Prefeitura de Goiânia não receberam o salário de janeiro dentro do mês trabalhado, como vinha acontecendo nos últimos anos. E a prefeitura ainda não definiu uma nova data para o pagamento, segundo a assessoria de imprensa da Secretaria de Finanças (Sefin). A intenção é pagar dentro do prazo legal, no quinto dia útil do mês, ou seja, segunda-feira, (06). Mas esse ...