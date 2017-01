OVG: Ações sociais são discutidas

Prefeitas e primeiras-damas de Goiás reuniram-se ontem no primeiro encontro após a posse dos novos gestores municipais. O evento foi realizado por iniciativa da primeira-dama do Estado e presidente da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), Valéria Perillo. Foram convidadas representantes dos 246 municípios goianos. A reunião ocorreu na manhã de ontem no aud...