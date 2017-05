O arquivo de áudio feito pelo empresário Joesley Batista, dono do grupo JBS, durante conversa com o presidente Michel Temer foi divulgado no começo da noite desta quinta-feira (18).

Com quase 39 minutos, a gravação feita por um aparelho que estava escondido com Joesley mostra o empresário e Temer conversando em tom informal sobre a situação do Brasil e algumas atitudes do governo do peemedebista.

Ouça abaixo o áudio completo da conversa do dono da JBS com o presidente da República.