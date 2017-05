Os caminhos jurídicos para o futuro político do Brasil

O País está anestesiado, mas é importante analisar o desdobramento jurídico diante do atual quadro político. As acusações em face do presidente da República Michel Temer nos levam a algumas consequências, como o possível impeachment, mediante denúncia. Com aprovação por dois terços da Câmara e a maioria do Senado, o presidente é afastado. Pode haver afastamento ainda, em ...