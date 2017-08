Oposição joga cédulas de dinheiro falsas no plenário da Câmara

O plenário da Câmara viveu dois momentos de empurra-empurra entre deputados na sessão que deve ter a votação do processo contra o presidente Michel Temer ainda nesta quarta-feira (2). No meio da confusão entre deputados governistas e opositores no centro do plenário, cédulas de dinheiro falso foram jogadas pela oposição e governistas inflaram bonecos do "pixuleco", o boneco que faz menção ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Jogando dinheiro na Câmara rsrs roubaram tanto que jogam p alto ainda q simbólico pic.twitter.com/QNhrWti7hW — Alexandre Frota (@alefrotabrasil) 2 de agosto de 2017

Segundos antes da confusão, parlamentares começaram a se provocar com xingamentos e provocações. "Cala a boca" e "babaca" foram ouvidos pouco antes da confusão que culminou no empurra-empurra entre parlamentares. Um dos envolvidos foi Wladimir Costa (Solidariedade-PA) que ficou conhecido nos últimos dias pela tatuagem em homenagem ao presidente Temer.



Enquanto deputados se estranhavam no plenário, a oposição passou a exibir uma grande faixa com a inscrição "Fora Temer" no plenário. Já os governistas passaram a inflar bonecos "pixulecos". Um dos bonecos era segurado por Costa, o deputado da tatuagem. Em reação, Maia pediu que a faixa da oposição fosse retirada e que os portadores dos bonecos não gritassem.



Em um dos momentos de confusão, seguranças chegaram a caminhar na direção dos deputados para eventual ação - o que não foi necessário.