Oposição admite falha ao não conseguir obstruir votação de denúncia contra Temer

Antes mesmo de iniciar a votação da denúncia contra o presidente Michel Temer na Câmara, deputados da oposição admitiam que o cenário era amplamente favorável ao peemedebista. A primeira derrota dos oposicionistas foi não conseguir impedir o governo de alcançar o quórum de 342 deputados para dar início à votação, o que aconteceu por volta das 12h30 desta quarta-feira, 2.



"Perdemos", afirmou o deputado Sílvio Costa (PTdoB-PE). Segundo ele, a oposição errou ao se inscrever para fazer discursos e, assim, contribuir com o quórum. Ele também afirmou que o governo foi bem-sucedido em convencer deputados dissidentes da base, como do PSDB, a marcar presença mesmo que votassem contra Temer.



A expectativa agora é sobre o placar que Temer vai conseguir na votação. Deputados admitem que se a denúncia for barrada com mais de 300 votos representará "um desastre" para a oposição.



No cafezinho do plenário, espaço de confraternização dos deputados, integrantes da base do governo almoçavam e mantinham conversas descontraídas. Líder da maioria, o deputado Lelo Coimbra (PMDB-ES) disse esperar que a votação terminasse o quanto antes e que o governo teria um placar superior a 290 votos.