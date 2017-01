Operação mira Eike Batista, Cabral e lavagem de US$ 100 milhões

Crimes de lavagem de dinheiro e ocultação de US$ 100 milhões no exterior são investigados na Operação Eficiência que cumpre nove mandados de prisão preventiva, quatro de condução coercitiva e 22 de busca e apreensão no Rio de Janeiro.

A Operação Eficiência é a segunda fase da Calicute que é um desdobramento da Lava Jato. A ação de hoje tem autorização para prender Eike Batista. No entanto, o empresário não foi localizado em sua residência. Segundo a CBN, Eike viajou para Nova York na classe executiva do voo 974, da American Airlines. Uma viagem desse tipo custa cerca de R$ 22 mil. O advogado do empresário,Flávio Martins, confirmou que ele deve se apresentar em breve, mas não passou uma data.

O Ministério Público Federal do RJ informou já conseguiu recuperar cerca de R$ 270 milhões. O valor representa quase 80% dos US$ 100 milhões (cerca de R$ 340 milhões) ocultados por Eike no exterior para o ex-governador, Sérgio Cabral, o restante contava com a colaboração de outros empresários.

A ação desta quinta, investiga o pagamento de propina envolvendo Sérgio Cabral, o irmão de Cabral, Maurício de Oliveira Cabral Santos e Suzana Neves Cabral, sua ex-mulher. Os dois últimos serão conduzidos coercitivamente.

Sérgio Cabral, que já está preso em Bangu, teve um novo mandado de prisão preventiva expelido. A 7º Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro acusa Cabral de receber propina para fechar contratos públicos no estado.

Outros alvos de prisão preventiva são Sergio Castro, apontado como operador do esquema, Francisco Assis, o doleiro Álvaro Galliez, Thiago Aragão, ex-sócio da esposa de Cabral, e pessoas ligadas a Cabral que já estão presas.