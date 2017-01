Operação Lava Jato pode ficar na mão de ministro indicado por Temer, citado 43 vezes no processo

De acordo com o artigo 38, inciso 4, do regimento interno do Supremo Tribunal Federal (STF), um relator de processo da Corte máxima é substituído ‘em caso de aposentadoria, renúncia ou morte’ pelo ministro nomeado para sua vaga ou ‘pelo ministro que tiver proferido o primeiro voto vencedor, acompanhando o do Relator, para lavrar ou assinar os acórdãos dos julgamentos anteriores à abertura da vaga’.

Os ministros do Supremo são indicados pelo Presidente da República. Ou seja, o ministro que entrar na vaga de Teori Zavascki vai herdar seus processos.