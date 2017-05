Operação Lava Jato apreende supostos e-mails de caseiro do sítio de Atibaia para Instituto Lula

A Operação Lava Jato apreendeu e-mails enviados pelo caseiro do sítio de Atibaia, Elcio Pereira Vieira, ao destinatário ‘apoio@institutolula.org’. As mensagens relatavam as atividades do funcionário na propriedade e os acontecimentos nos arredores, inclusive no céu. No dia 21 de abril de 2015, o Elcio alertou para um avião sobrevoando o sítio. As informações são do jornal Estadão.

O acesso aos e-mails foi obtivo após quebra de sigilo telemático de Elcio Pereira , apelidado de Maradona. Agora, o funcionário está sendo acusado de corrupção passiva e lavagem de dinheiro por reforma milionária no sítio de Atibaia.

Os investigadores da Lava Jato afirmam que os arquivos apreendidos confirmam que a propriedade é posse do ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva. Segundo os agentes, além do ex-presidente, outros 12 investigados são acusados nesta denúncia.