Operação Carne Fraca: gravações mostram envolvimento de goianos na fraude

A operação Carne Fraca investiga um esquema de corrupção liderada por fiscais agropecuários do Ministério da Agricultura, que, com o pagamento de propina, facilitavam a produção de produtos adulterados, emitindo certificados sanitários sem fiscalização. A ação está embasada em gravações telefônicas interceptadas pela Polícia Federal e denúncias de um fiscal e de um frigorífico.

Em Goiás, são cumpridos 13 mandados judiciais, sendo 1 de prisão preventiva, 4 de conduções coercitivas e 8 de busca e apreensão. Entre os presos, estão executivos da BRF como Roney Nogueira dos Santos, gerente de relações institucionais e governamentais, e André Baldissera, diretor da BRF para o Centro-Oeste.

De acordo com as investigações, o chefe do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal (Dipoa), Dinis Lourenço da Silva, era quem liderava o esquema no Estado. Em um trecho, Dinis conversa com Hélio de Oliveira Gomes da empresa Minerva Food.

Leia abaixo alguns dos diálogos entre Dinis e Hélio e Dinis e Roney: