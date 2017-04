Oito ministros serão investigados

A abertura de inquéritos com base nas delações premiadas de executivos e ex-executivos da Odebrecht colocou oito ministros do governo Michel Temer - entre eles Eliseu Padilha (Casa Civil) e Moreira Franco (Governo) - sob investigação. Segundo as denúncias da Procuradoria-Geral da República (PGR) feitas ao Supremo Tribunal Federal (STF), os ministros receberam R$ 53,5 milhões...