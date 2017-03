Odebrecht diz que era “otário do governo”

O ex-presidente e herdeiro da Odebrecht, Marcelo Odebrecht, disse em depoimento à Justiça Eleitoral que era chamado por políticos para resolver situações de urgência, como a construção da Arena Corinthians, em São Paulo, e da Vila Olímpica, no Rio.

Em audiência realizada na tarde de quarta-feira (1º), o empreiteiro foi perguntado pelo ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Herman Benjamin, relator da ação que investiga a chapa Dilma Rousseff e Michel Temer na eleição de 2014, se ele dava ordens ao governo, já que tinha relação com a então presidente e com o seu ministro da Fazenda Guido Mantega. Foi então, segundo relatos obtidos pela reportagem, que Marcelo respondeu que “não era o dono do governo”. “Eu era o otário do governo. Era o bobo da corte do governo”, declarou. A frase foi revelada no site do jornal O Estado de S. Paulo na quarta.

Marcelo acrescentou que autoridades o escalavam para assumir negócios e obras que ele não queria fazer. Como exemplos, o empresário citou a construção das estruturas metálicas da Arena Corinthians e da Vila Olímpica do Rio.