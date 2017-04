Obra é citada para repasses de caixa 2

O VLT de Goiânia foi citado por delatores da Odebrecht como fonte de R$ 466 mil repassados para caixa 2 da campanha do ex-governador do Distrito Federal José Roberto Arruda em 2014. Ao total, Arruda teria recebido R$ 966 mil. Em documento apreendido na Operação Lava Jato, há uma tabela com valores de repasses. Aparece na planilha VLT Goiânia destinada a Parreira, cod...