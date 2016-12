Obama se reunirá com congressistas para proteger lei de saúde contra Trump

O presidente dos Estados Unidos, o democrata Barack Obama, se reunirá no próximo dia 4 de janeiro com legisladores de seu partido para desenvolver uma estratégia para proteger sua reforma da saúde, que seu sucessor, o republicano Donald Trump, prometeu desmantelar.

Segundo confirmaram nesta sexta-feira fontes legislativas a veículos de comunicação especializados, como "Politico" e "The Hill", Obama encontrará membros democratas do Senado e da Câmara dos Representantes no auditório do centro de visitantes do Capitólio, sede do Congresso em Washington.

A reunião durará "pelo menos uma hora", segundo o aviso enviado hoje aos participantes, detalhou "The Hill".

A Lei de Cuidado Acessível, conhecida popularmente como "Obamacare", foi promulgada em 2010 e estabelece a obrigatoriedade de todo americano contar com um seguro médico.

A reforma é considerada a maior conquista nacional do ainda presidente e uma das pedras angulares de seu legado, apesar de Trump ter prometido derrubar a lei.

De fato, o magnata nova-iorquino escolheu Tom Price para dirigir o Departamento de Saúde - um legislador republicano e cirurgião conhecido por sua aberta oposição à reforma de Obama.

À espera que Trump assuma o cargo no próximo dia 20 de janeiro, os democratas, que estão em minoria em ambas Câmaras do Congresso, estão se mobilizando para tentar salvar o "Obamacare".

"A Lei de Cuidado Acessível teve êxito no cumprimento de seus objetivos de reduzir o custo, aumentar o acesso e melhorar a qualidade da saúde", afirmou nesta semana a líder da minoria democrata na Câmara, Nancy Pelosi.