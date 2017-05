OAB vê conduta “incompatível”

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) formalizou ontem à Câmara dos Deputados o 13.º pedido de impeachment contra o presidente Michel Temer por crime de responsabilidade no episódio envolvendo as gravações do empresário Joesley Bastista, da JBS. No pedido, a entidade sugere, além da perda do mandato, a inabilitação para o exercício de cargo público por oito anos. Segu...