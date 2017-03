Novo programa do governo promete investir R$6,4 bilhões em Goiás

Está previsto para o próximo dia 30, o lançamento do “Programa Goiás na Frente”, que visa destinar R$ 6,4 bilhões em recursos para o Estado. A proposta do governador Marconi Perillo é distribuir os recursos para as áreas de infraestrutura, saúde, ciência, tecnologia e inovação, habitação e saneamento.

A apresentação detalhada do programa será realizada às 10hs no Palácio da Música, no Centro Cultural Oscar Niemeyer.

Segundo com o governo, R$ 4 bilhões do montante são provenientes de recursos do Tesouro Estadual e de parcerias com a União. Os outros R$ 2,4 bilhões advêm de recursos privados da Enel Distribuição Goiás, que recentemente adquiriu a Celg D.

Na ocasião, o presidente da Enel no Brasil, o italiano Carlo Zorzoli, fará a elucidação dos investimentos assegurados para a Celg Distribuição. Ele detalhará todo o cronograma já delineado pela empresa em conjunto com o governo estadual.

Recursos para os municípios

Durante a solenidade, serão assinados os convênios no valor total de R$ 500 milhões já anunciados aos prefeitos, para investimentos nos 246 municípios goianos. Os recursos são provenientes do Tesouro Estadual e foram garantidos pelo governador após a maratona de audiências individuais realizadas com todos os novos gestores, nos últimos quatro meses, entre novembro de 2016 e fevereiro de 2017.