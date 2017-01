Novo presidente diz que prioridade é resgatar a imagem da Comurg

Escolhido pelo prefeito Iris Rezende para gerir uma das principais pastas da cidade, o novo presidente da Companhia de Urbanização de Goiânia Denes Pereira Alves afirma que restruturar o órgão será uma das suas prioridades. “Resgatar a imagem da Comurg e mostrar que Goiânia precisa dos nossos serviços”. A afirmação foi feita pelo durante solenidade na tarde desta segunda-feira (2).

Graduado em Administração de Empresas e pós-graduado em Gestão Pública, Denes Pereira Alves foi diretor da Secretaria Municipal de Governo; diretor do Fundo Municipal do Meio Ambiente; assessor da presidência do DERMU COMPAV; assessor especial do prefeito e assessor direto do senador Mauro Miranda.

Ao iniciar seu pronunciamento, Denes Pereira Alves falou da satisfação em assumir o cargo e garantiu que fará uma gestão seguindo o modelo Iris Rezende de governar, ou seja, trabalhando 24 horas por dia para aperfeiçoar a limpeza urbana.

Durante a posse, Denes Pereira apresentou os novos diretores da companhia: na Diretoria Operacional assume Ormando José Pires, a Diretoria de Planejamento fica a cargo de Nailton Silva de Oliveira, e a Diretoria de Transporte com Luiz Carlos ‘Cascão’.