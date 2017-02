Nova fase da Lava Jato mira lobistas ligados ao PMDB

Em nova fase da Lava Jato batizada de Blackout, a Polícia Federal mirou um dos principais operadores de propina para o PMDB: o engenheiro Jorge Luz. O lobista, que circulava com desenvoltura pela Petrobras e se apresentava como representante do partido, segundo a investigação, é suspeito de movimentar US$ 40 milhões em propina a políticos e funcionários da estata...