Nova eleição geraria mais confusão, diz FHC

Uma eleição indireta para presidente, realizada pelo Congresso, geraria "mais confusão", disse nesta segunda-feira (3) o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB-SP), em entrevista à rádio CBN. FHC falou na véspera do início do julgamento no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) da chapa Dilma-Temer, que pode cassar o mandato do presidente. Para o tucano, "...