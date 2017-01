Notícia gera comoção no meio jurídico

A notícia do acidente que vitimou o ministro do STF Teori Zavascki foi recebida com perplexidade no meio jurídico. “Lamentável. Um grande juiz, um sujeito extraordinário”, disse o ex-ministro do STF Nelson Jobin, um dos mais próximos a Teori.O ex-ministro da Justiça José Eduardo Cardozo, que trabalhou pela indicação de Teori ao Supremo, recebeu a notícia em viagem à Espa...