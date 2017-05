Nion Albernaz é internado em UTI de hospital em Goiânia

O ex-prefeito de Goiânia Nion Albernaz (PSDB), de 87 anos, está internado, desde a noite de terça-feira (16), na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital do Coração, no Setor Oeste, em Goiânia.

De acordo com a mulher do político, Geralda Albernaz, ele está hospitalizado porque sofreu uma desidratação. "Ele está sendo medicado, está lúcido, respirando normalmente. Foi para UTI apenas por medida de precaução", informou a ex-primeira-dama goianiense.

Procurado, a direção do Hospital do Coração explicou que não tem autorização para divulgar o estado de saúde do paciente.