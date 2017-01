Navarrete prega foco no crescimento

Com diretrizes bem definidas de continuidade no trabalho de contenção de gastos, tomou posse ontem, no auditório Mauro Borges do Palácio Pedro Ludovico, o novo secretário da Fazenda, José Fernando Navarrete Pena. Ele assume o lugar de Ana Carla Abrão Costa, que após dois anos de permanência, deixa a marca do ajuste das contas públicas. Apesar da determinação por...