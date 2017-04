Na véspera de greve, Serraglio convoca Força Nacional para sede de ministério

Na véspera da realização da greve geral prevista ocorrer em diversos Estados do País, o ministro da Justiça, Osmar Serraglio, convocou nesta quinta-feira, 27, a Força Nacional para realizar protocolo de segurança, em torno da sede do ministério, em Brasília.



Nas proximidades do ministério, dezenas de homens da Força desempacotavam no início da tarde caixas de papelão com uma série de artefatos como capacetes, escudos, armas e tubos de gás



De acordo com assessoria do ministério, a determinação do ministro para a realização da atividade foi para esta quinta-feira, mas a Força Nacional estará preparada para qualquer "eventualidade" que ocorra nas manifestações previstas para esta sexta-feira, 28.



As proximidades do Congresso também foram gradeadas nesta quinta-feira com objetivo de isolar a Câmara e o Senado de possíveis investidas durante os protestos.



A greve geral é organizada pelas centrais sindicais em protesto contra as reformas da Previdência e trabalhista. Segundo sindicalistas, a última grande paralisação envolvendo diversas categorias ocorreu em 1986, durante o governo Sarney, contra o Plano Cruzado.