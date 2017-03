Na Câmara de Goiânia, projetos de novatos nascem com vícios

Os novatos da Câmara de Goiânia foram responsáveis pela apresentação de mais de 70% dos 48 projetos de lei que passaram a tramitar no primeiro mês de trabalhos da nova legislatura, mas um a cada cinco deles tem risco de não vingar por tratar de temas que são de iniciativa exclusiva do Paço Municipal. Levantamento feito com base em dados que a Casa disponibiliza ...