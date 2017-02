“Não vou te visitar na Papuda”, diz Bolsonaro em troca de mensagem com o filho

Um fotógrafo flagrou o momento em que o deputado federal Jair Bolsonaro (PSC-RJ) troca mensagens com seu filho, o também deputado Eduardo Bolsonaro (PSC-SP) durante a eleição do novo presidente da Câmara que aconteceu na quinta-feira (2). Na ocasião, Jair concorria ao cargo e terminou em último lugar, com apenas quatro votos.

Na conversa, é possível ver que o pai reclama a ausência do filho na votação: “Não vou te visitar na Papuda”, se referindo a penitenciária do Distrito Federal.

As mensagens de Jair ao herdeiro sugerem que Eduardo estaria envolvido em algum ato ilícito: “Se a imprensa te descobrir aí, e o que está fazendo, vão comer seu fígado e o meu. Retorne imediatamente”.

O fotógrafo brasiliense Lula Marques que fez o registro do momento, compartilhou as fotos em seu perfil do Facebook.

Confira o diálogo:

Jair Bolsonaro: “Papel de filho da p* que você está fazendo comigo”

Jair Bolsonaro: “Tens moral para falar do Renan? Irresponsável” (Jair Bolsonaro tem um filho chamado Renan)

Jair Bolsonaro: “Mais ainda, compre merdas por ai. Não vou te visitar na Papuda”

Jair Bolsonaro: “Se a imprensa te descobrir ai, e o que está fazendo, vão comer seu fígado e o meu. Retorne imediatamente”.

Eduardo Bolsonaro: “Quer me dar esporro tudo bem. Vacilo foi meu. Achei que a eleição só fosse semana que vem. Me comparar com o merda do seu filho, calma lá”.