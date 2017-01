"Não temos o direito de fracassar, de decepcionar Goiânia", disse Iris ao ser empossado pela 4ª vez

Iris Rezende (PMDB) foi empossado pela quarta vez como prefeito de Goiânia, em solenidade realizada na tarde deste domingo (1º), no Centro de Cultura e Convenções da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC), no Setor Chácara São José.

Em discurso rápido, que durou apenas oito minutos, o peemedebista falou que todos os eleitos precisam ter determinação para fazer da capital uma cidade melhor. "Ávida por dias melhores, a população confiou a nós a responsabilidade de administrar a cidade. Cabe a nós trabalhar a partir de hoje para fazer valer a confiança do povo", disse Iris.

O novo prefeito destacou que a Educação será uma prioridade em seu governo. "É um compromisso que assumo aqui. Obrigação constitucional do município, os ensinos infantil e fundamental receberão atenção mais que especial", falou ao afirmar também que não se esquecerá da saúde pública. "É responsabilidade compartilhada do município, do Estado e da União. E todos precisam se unir e assumir suas obrigações".

"Goiânia também está carente de melhor infraestrutura, de investimentos em mobilidade, em obras que tragam de fato qualidade de vida", comentou o prefeito. Sobre o transporte público, Iris disse que a capital necessita de melhorias substanciais para efetivamente servir à população com eficiência. O trânsito precisa de intervenções profundas e urgentes", alertou.

Ao final, o peemedebista informou que vai investir todos os esforços para fazer uma administração inovadora. "Eu amo Goiâna, o goianiense. Quero nessa hora de muita emoção, agradecer a todos. Esse será, com fé e confiança, a mais bela administração que Goiânia já viu", concluiu.

Vereadores

Durante a cerimônia, também tomaram posse na cerimônia os 35 vereadores eleitos. O radialista Jorge Kajuru (PRP), vereador mais bem votado (37.796 votos) nas últimas eleições, presidiu a solenidade da mesa diretora. O parlamentar não abriu espaço para que nenhum dos colegas discursassem, nem mesmo ele. "A população não quer de nós discurso, quer ação", justificou.

Depois de empossados, os parlamentares seguiram para a Câmara Municipal de Goiânia, onde farão a votação para escolher o presidente da Casa. O eleito deve assumir à Prefeitura, caso Iris se ausente, já que o mesmo não conta com o vice Major Araújo (PRP), que anunciou que não vai integrar o quadro do governo municipal.