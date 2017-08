“Não tem nenhuma chance de eu sair em dezembro”

Segundo o tucano, ainda que seja escolhido presidente do PSDB antes do fim do ano, ele poderia optar por “botar um vice por um período”

Weimer Carvalho

"Acho mais importante ser governador de Goiás. Tenho entregas a fazer de obras. Houve um esforço grande demais para que fossem realizadas. Quero entregar o máximo” - Marconi Perillo