“Não renunciarei”, diz Temer em pronunciamento nacional

Em pronunciamento oficial na tarde desta quinta-feira (18), o presidente Michel Temer afirma que não renunciará à Presidência da República. Ele confirmou que teve um encontro com empresários da JBS, porém, que não tratou do pagamento de mesada para manter calado o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e o doleiro Lúcio Funaro.

Michel Temer diz, ainda, que exige investigação plena no Supremo Tribunal Federal (STF) e rápida para o esclarecimento dos fatos em relação às delações premiadas que envolveram seu nome.

Segundo o presidente, seu “governo viveu nessa semana o seu melhor e pior momento. Indicadores de queda da inflação, números de retomada da economia e os dados de geração de emprego criaram esperança de dias melhores”.

Contudo, para ele, a revelação de “conversa gravada clandestinamente trouxe de volta o fantasma de crise política ainda não dimensionado. Todo o esforço de tirar o País da sua pior recessão pode ser jogado fora”, acredita.

Ainda no anúncio, Temer relata que “somente teve conhecimento desse fato nessa conversa pedida pelo empresário. Repito e ressalto, em nenhum momento autorizei o pagamento e não comprei o silêncio de ninguém. Não temo nenhuma delação. Nada tenho a esconder. Sempre honrei meu nome”, afirma. Ele também relata que solicitou oficialmente ao STF acesso a esses documentos, mas até o presente momento não conseguiu.

Bomba atômica

O anúncio de Michel Temer de que permanecerá no cargo foi dado um dia após a publicação do jornal O Globo, no qual foi revelado o conteúdo das delações premiadas dos irmãos Joesley Batista e Wesley Batista, donos da JBS. Conforme a reportagem, em um encontro gravado, em áudio, pelo empresário Joesley Batista, Michel Temer teria sugerido que se mantivesse pagamento de mesada ao ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e ao doleiro Lúcio Funaro para que estes ficassem em silêncio. Cunha está preso em Curitiba.

Também na tarde desta quinta-feira, o ministro Edson Fachin, relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou abertura de inquérito para investigar o presidente Michel Temer. O pedido de investigação foi feito pela Procuradoria-Geral da República (PGR). Com a decisão de Fachin, Temer passa formalmente à condição de investigado na Operação Lava Jato.

Como o próprio presidente definiu, as acusações podem trazer uma crise ainda não dimensionada. Ou seja, a notícia surgiu como uma bomba atômica no País.