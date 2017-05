“Não fiz dinheiro na vida pública”, diz Aécio

O senador afastado Aécio Neves (PSDB-MG) gravou ontem um vídeo para seus eleitores após a delação de Joesley Batista, da JBS, que culminou com seu afastamento do Senado e a prisão de sua irmã, Andrea Neves.Em uma fala de quatro minutos, ele afirmou que recorreu ao empresário da JBS para vender um apartamento de sua família no Rio de Janeiro porque “não fez dinheiro n...