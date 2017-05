“Não estou em silêncio”, diz Eduardo Cunha em carta escrita em presídio

Em nota escrita do complexo penal onde está preso em Curitiba, o ex-deputado Eduardo Cunha rebateu “com veemência as informações divulgadas de que estaria recebendo qualquer benefício”. As informações são da coluna ‘Painel’, do jornal Folha de São Paulo.

A carta escrita pelo ex-parlamentar está com data da última quinta-feira (18), dia seguinte a divulgação dos conteúdos das delações dos irmãos da JBS. Nela, o presidente Michel Temer (PMDB) ouve o empresário Joesley dizer que estava dando a Eduardo Cunha uma mesada na prisão para ficar calado. Em resposta, Temer diz: “Tem que manter isso, viu?”.

No texto, Eduardo Cunha nega as acusações e afirma que jamais pediu “qualquer coisas ao presidente Michel Temer”. Ele ainda disse que está exercendo seu direito de defesa. “Não estou em silêncio e tampouco ficarei”, escreveu o peemedebista.