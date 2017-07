A mulher de Paulo Garcia, a médica anestesista Tereza Beiler, foi quem prestou os primeiros-socorros ao ex-prefeito por volta das 4h, quando ele passou mal.

O irmão de Paulo, o cirurgião cardíaco José Garcia, que mora no mesmo prédio, chegou logo em seguida e também tentou reanimá-lo.

Segundo amigos que estiveram no apartamento da família no Setor Bueno, no início da manhã deste domingo (30), outros vizinhos que também são médicos tentaram sem sucesso socorrer Paulo.