Mulher de Eduardo Cunha quebra a perna ao cair de bicicleta e passa por cirurgia

A jornalista Cláudia Cruz, mulher do ex-deputado Eduardo Cunha, caiu de bicicleta, quebrou uma das pernas e está internada no hospital Copa Star, em Copacabana, no Rio de Janeiro.

Segundo o jornal O Globo, ela deve passar por cirurgia na tarde desta terça-feira (10), comandada pelo ortopedista João Matheus. Até o momento, não foram fornecidas mais informações sobre o estado de saúde da jornalista.

Cláudia é investigada na Operação Lava Jato, que investiga contas irregulares no exterior. Ela teria se beneficiado de parte da propina de 1,5 milhão de dólares que o marido teria recebido em 2011. A jornalista afirma que os gastos feitos fora do Brasil não foram realizados com dinheiro ilícito e que pode provar a origem dos valores.

O ex-parlamentar está preso no Complexo Penal em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba.