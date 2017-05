Mulher de Aécio Neves liga para fornecedores cancelando festa de aniversário dos filhos

O senador Aécio Neves e a sua mulher, Letícia Weber, decidiram cancelar a festa de aniversário dos filhos gêmeos que aconteceria no próximo mês de junho, em Brasília. Aécio foi flagrado em grampos divulgados pedindo R$ 2 milhões ao empresário Joesley Batista, dono do frigorífico JBS.

Logo pela manhã da quinta-feira (18), dia seguinte do vazamento das conversas, a mulher do senador afastado telefonou para os fornecedores cancelando a comemoração do aniversário de três anos dos filhos.

De acordo com o site Metrópole, o ramo de eventos de Brasília tem percebido uma queda na procura pelos serviços desde que os desdobramentos da Operação Lava Jato chegou aos políticos.

Na noite da última quarta-feira (17), quando as delações dos irmãos da JBS foram divulgadas, líderes do governo iriam se reunir para um jantar e contavam com a presença do presidente Michel Temer. No entanto, após tomarem conhecimento do conteúdo das delações, o encontro foi remarcado.

As empresas que trabalham na capital federal revelam que os eventos estão sendo mais discretos, para menos convidados, porém, aumentaram as exigências nos contratos. Ainda de acordo com o site brasiliense, antes das contratações estão sendo exigidos confidencialidade, registro de funcionários e proibição de fotos.