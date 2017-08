Mudanças de última hora garantem ao menos mais sete votos a Temer

A exoneração de dez ministros e a de secretários estaduais da Bahia e de Pernambuco para reassumirem seus mandatos na Câmara deve garantir ao presidente Michel Temer ao menos mais sete votos contra a denúncia nesta quarta-feira, 2. Ao todo, treze deputados reassumiram seus mandatos hoje para participarem da votação, segundo informações da Secretaria-Geral da Mesa da Câmara.



Destas 13, dez foram de ministros que voltaram à Câmara. Dos suplentes desalojados, três pretendiam votar a favor da aceitação da denúncia, dois disseram estar indecisos e outros dois não quiseram responder sobre o voto, conforme o Placar do Estadão.



Era o caso, por exemplo, de Assis Melo (PCdoB-RS), que foi afastado após o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira (PTB-RS), reassumir o cargo. Melo iria votar pela aceitação da denúncia.



Também reassumiram os cargos os ministros Marx Beltrão (PMDB-AL), Bruno Araújo (PSDB-PE), Antonio Imbassahy (PSDB-BA), Leonardo Picciani (PMDB-RJ), Osmar Terra (PMDB-RS), Maurício Quintella Lessa (PR-AL), Sarney Filho (PV-MA) e Fernando Coelho FIlho (PSB-PE).



Além dos ministros, três secretários estaduais foram exonerados de seus cargos para reassumir o mandato na Câmara. Josias Gomes (PT-BA) e Fernando Torres (PSD-BA), da Bahia, porém, devem se abster na votação, o que, de qualquer forma ajuda Temer. Para que a Câmara autorize o Supremo Tribunal Federal a analisar a denúncia são necessários 342 votos favoráveis.



Já Sebastião Oliveira (PR-PE), que deixou o cargo no governo de Pernambuco para votar hoje, deve ser contra a denúncia. Ele, no entanto, substitui Guilherme COelho (PSDB-PE), que também havia se declarado contra a denúncia.



Veja a lista de deputados que voltaram hoje à Câmara:



ALAGOAS



SAI

Rosinha de Adefal (PTdoB)

ENTRA

Marx Beltrão (PMDB)



SAI

Nivaldo Albuquerque (PRP)

ENTRA

Maurício Quintella Lessa (PR)



BAHIA



SAI

Marcos Medrado (PODE)

ENTRA

Antonio Imbassahy (PSDB)



SAI

Robinson Almeida (PT)

ENTRA

Fernando Torres (PSD)



SAI

Davidson Magalhães (PCdoB)

ENTRA

Josias Gomes (PT)



MARANHÃO



SAI

Alberto Filho (PMDB)

ENTRA

Sarney Filho (PV)



PERNAMBUCO



SAI

Guilherme Coleho (PSDB)

ENTRA

Sebastião Oliveira (PR)



SAI

Severino Ninho (PSB)

ENTRA

Fernando Coelho Filho (PSB)



SAI

Creuza Pereira (PSB)

ENTRA

Bruno Araújo (PSDB)



SAI

Carlos Eduardo Cadoca (PDT)

ENTRA

Mendonça Filho (DEM)



RIO DE JANEIRO



SAI

Wilson Beserra (PMDB)

ENTRA

Leonardo Picciani (PMDB)



RIO GRANDE DO SUL



SAI

Jones Martins (PMDB)

ENTRA

Osmar Terra (PMDB)



SAI

Assis Melo (PCdoB)

ENTRA

Ronaldo Nogueira (PTB)