MPF busca novos acordos e delações

O Ministério Público Federal se comprometeu a “realizar gestões” com outras autoridades públicas que queiram celebrar acordos com a Odebrecht, além de emitir certidões atestando “a extensão da cooperação da colaboradora, incluindo o grau de relevância dos fatos revelados”.O acordo de leniência foi firmado concomitantemente com autoridades dos Estados Unidos, Suíça e Brasil...