MPF acusa Marconi de beneficiar a Delta

O Ministério Público Federal (MPF) ofereceu denúncia contra o governador Marconi Perillo (PSDB) por corrupção passiva e crime contra a administração pública. A peça assinada pelo vice-procurador-geral da República, José Bonifácio Borges de Andrada, aponta que o tucano teria se beneficiado de recursos provenientes da Delta Construções em troca da ampliação do valor de contratos da empresa com o governo entre 2011 e 2012.

A denúncia, encaminhada ao ministro Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é baseada nos autos da Operação Monte Carlo, deflagrada pelo MPF em 2012 para desarticular suposto esquema de jogos ilegais comandado por Carlos Augusto Ramos, o Carlinhos Cachoeira. Cachoeira também é denunciado por José Bonifácio, assim como Fernando Cavendish e Cláudio Abreu, que eram diretor executivo e presidente do Conselho de Administração da Delta e diretor regional da empresa no Centro Oeste, respectivamente.

Advogado do governador Marconi Perillo, Antônio Carlos de Almeida Castro, o Kakay, afirma que foi surpreendido pela denúncia. "Julgava que este assunto estivesse esclarecido. Só posso atribuir isso a esse momento punitivo do Estado brasileiro", defende.

Kakay também diz que durante a CPI do Cachoeira, instalada em 2012 pelo Congresso Nacional, o assunto ficou esclarecido. O advogado completa que está certo de que "a denúncia não será aceita".