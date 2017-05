MPF acusa defesa de Lula de mentir

A força-tarefa da Operação Lava Jato divulgou ontem nota em que afirma que a defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva “prestou informação falsa à sociedade” na coletiva de imprensa que os advogados do petista concederam na quarta-feira (10), após o depoimento dele ao juiz Sérgio Moro, em Curitiba. O Ministério Público Federal (MPF) do Paraná, que montou a denú...